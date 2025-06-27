ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Quad Ülkeleri ile Görüşecek
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 1 Temmuz'da Washington'da Quad ülkelerinin Dışişleri Bakanları ile bir toplantı gerçekleştirecek. Bu zirve, Hint-Pasifik bölgesinin güvenliği için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, gelecek hafta Washington'da Quad ülkelerinin Dışişleri Bakanları ile görüşeceği bildirildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun 1 Temmuz'da Washington'da "2025 Quad Dışişleri Bakanları Toplantısı"na ev sahipliği yapacağını belirtti.
Pigott, "Gelecek haftaki zirve serbest, açık ve güvenli bir Hint-Pasifik'i ilerletecek ivmeyi güçlendiriyor." ifadesini kullandı.
Toplantıya Quad üyesi Avustralya, Hindistan ve Japonya Dışişleri Bakanları katılacak.
Quad'ın son toplantısı ocakta Washington'da düzenlenmişti.
Gayriresmi stratejik forum
Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QSD) ya da "Quad" olarak bilinen, ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya arasında 2007'de başlatılan diyalog forumu, 2017'de "dörtlü ittifak" haline dönüştürülmüştü.
Çin'e karşı gayriresmi stratejik forum olarak bilinen ve "Asya'daki demokrasi yayı" şeklinde nitelendirilen ittifak, düzenli toplantılarla karşılıklı bilgi alışverişi yapıyor.