ABD Dışişleri Bakanı Rubio Orta Asya Ülkeleri ile Bir Araya Geldi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yarın devlet başkanları ve cumhurbaşkanları düzeyinde yapılacak Orta Asya - ABD (C5+1) diyaloğu toplantısı öncesi Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistanlı mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

Rubio, ABD Dışişleri Bakanlığında düzenlenen açılış resepsiyonunda, Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Köşerbayev, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Tacikistan Dışişleri Bakanı Siraceddin Muhriddin, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov ile bir araya geldi.

Marco Rubio, burada yaptığı konuşmada, ülkesinin ekonomik çıkarları için "daha fazla fırsat aradığını" vurgulayarak, karşılıklı ticaretin önemine değindi.

Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ın yanı sıra ABD'nin yer aldığı C5+1 diyaloğunda yer alan ülkelerin devlet liderleri, yarın bir araya gelecek.