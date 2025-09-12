ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun İsrail Ziyareti ve Gazze'deki Filistinlilerin Sürgün Planı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun gelecek hafta İsrail'e yapacağı ziyarette saldırı altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin başka ülkelere sürgün planının ele alınacağı belirtildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yayınlanan haberde, Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri başka ülkelere sürgün planındaki gelişmelere yer verildi.

Güvenlik yetkililerinin Başbakan Binyamin Netanyahu'ya Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin "gönüllü göç" adı altında hava ve denizden başka ülkelere gönderilmesine ilişkin bir plan sunduğu aktarıldı.

Netanyahu yönetiminin, ABD Başkanı Donald Trump'ın da destek verdiği sürgün planının "uygulanabilirliği konusunda oldukça şüpheci olduğu" öne sürüldü.

Haberde, Netanyahu yönetiminin, Filistinlileri gelecek aydan itibaren Gazze Şeridi'nden "gönüllü göç" adı altında sürmeyi amaçladığı ancak Filistinlilerin gönderilmesi için şu ana kadar herhangi bir ülkeyle anlaşmaya varılmadığı ifade edildi.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun gelecek hafta İsrail'e yapacağı ziyarette Netanyahu başta olmak üzere İsrailli yetkililerle bir araya geleceği belirtildi.

Rubio'nun İsrail'deki görüşmelerinin ana gündem maddesini Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin başka ülkelere sürgün planının oluşturacağı kaydedildi.

Tel Aviv yönetimi, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırı altında tuttuğu ve kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'ndeki 2,3 milyon Filistinliyi "gönüllü göç" adı altında topraklarından sürmeyi planlıyor.

Son olarak Netanyahu, bu ay başında Telegram'daki "Abu Ali Express" kanalına verdiği röportajda, "Gazze'den ayrılmak her Filistinlinin temel hakkıdır. Refah (Sınır) Kapısı'nı onların çıkışı için açabilirim ancak Mısır tarafından derhal kapatılacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden zorla göç ettirilmesine karşı Mısır'ın güçlü muhalefetine işaret eden Netanyahu,"Gazze'nin yeniden inşası için farklı planlar var ancak nüfusun yarısı Gazze'den çıkmak istiyor. Bu toplu bir sürgün değil." iddiasında bulunmuştu.