ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Netanyahu ile Washington'da Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Washington'da bir araya geldi.

İsrail hükümetine bağlı Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, görüşmenin Washington'daki "Blair House"da gerçekleştiği bildirildi.

İkilinin görüşmeye önce heyetlerle başladığı kaydedilen açıklamada, daha sonra görüşmenin baş başa devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada, Netanyahu'nun aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile de bir görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı.