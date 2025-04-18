ABD Dışişleri Bakanı Rubio, NATO Genel Sekreteri ile Barış Görüşmesi Yaptı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefonda görüştüğü belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Rubio'nun NATO Genel Sekreteri'ne Paris'te Rus ve Ukrayna delegasyonlarıyla yaptığı görüşmeler ve barış önerisi konusunda bilgi verdiği ifade edildi.

Rubio'nun, görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu barış önerisinin kabul edilmesini ve Ukrayna'da kalıcı barışa yol açmasını umduğunu belirttiği aktarılan açıklamada, ABD'nin şimdiye kadar savaşı sonlandırma konusunda kararlılıkla çalıştığı vurgulandı.

Açıklamada, Rubio'nun,barış için "açık bir yol" oluşmaması durumunda ABD'nin barışa aracılık etme çabalarına son vereceğini Rutte'ye bildirdiği belirtildi.