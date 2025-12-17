ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile Washington'da bir araya geldi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasına ilişkin sürecin gündemde olduğu bir dönemde, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Washington'da görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile Washington'daki Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ikili arasındaki görüşmenin ABD-Katar Stratejik Diyaloğu'nun 7. toplantısı olarak gerçekleştiği belirtildi.

Görüşmede ortak ekonomik ve güvenlik hedefleri konusunda işbirliğinin derinleştirilmesinin vurgulandığı aktarılan açıklamada, "Bakan ve Başbakan, ABD ile Katar arasındaki stratejik ortaklığı bir kez daha teyit etti." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Gazze'de ateşkes sürecine ilişkin herhangi bir ifade yer almazken, "Bakan, Katar'ın Orta Doğu, Afrika ve Batı Yarımküre'deki Amerikan hedeflerini destekleme noktasındaki rolünü takdir etti." denildi.