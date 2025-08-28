ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Karayipler'e Savaş Gemileri Gönderirken Meksika ve Ekvador'u Ziyaret Edecek

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yönetimin "uyuşturucu kartelleriyle mücadele" gerekçesiyle Karayipler bölgesine savaş gemileri ile denizaltı gönderdiği ve ABD-Venezuela geriliminin arttığı bir dönemde Meksika ve Ekvador'u ziyaret edecek.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Rubio, 2-4 Eylül tarihleri arasında Meksika ile Ekvador'a gidecek.

Açıklamaya göre, Rubio'nun gündeminde, "uyuşturucu kartellerini çökertmek, fentanil kaçakçılığını durdurmak, yasa dışı göçü sona erdirmek ve kıtaya zarar veren aktörlere karşı koymak" gibi başlıklar yer alacak.

Söz konusu ziyaretin, ABD'nin Karayiplerin güneyi ile Venezuela açıklarına 7 savaş gemisi ve bir denizaltı göndermesinin hemen akabinde gerçekleşecek olması dikkati çekti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "uyuşturucu kartelleriyle mücadele" gerekçesiyle Karayipler bölgesine orduya ait unsurları gönderme kararının ardından bir denizaltı ile 7 savaş gemisinden oluşan bir deniz grubunun bölgeye hareket ettiği bildirilmişti.

ABD ile Venezuela arasındaki gerginlik tırmanıyor

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı bir kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatı vermişti.

CNN'e açıklama yapan iki üst düzey ordu yetkilisi ise Trump'ın talimatının ardından bölgeye 4 bin deniz piyadesi gönderme kararı alındığını belirtmişti. Trump, 15 Ağustos'ta da Venezuela açıklarına 3 savaş gemisi gönderilmesi emrini vermişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise 18 Ağustos'ta ABD'nin olası müdahalesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz, biz özgürleştiririz, biz gözlemleyip devriye gezeriz. Hiçbir imparatorluk Venezuela'nın kutsal topraklarına dokunamaz ve Güney Amerika'nın kutsal topraklarına dokunmamalıdır." ifadelerini kullanmıştı.