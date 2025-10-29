Haberler

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Japonya'da Yeni Dışişleri Bakanı ile Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Japonya'nın yeni Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu ile Tokyo'da bir araya gelerek iki ülke arasındaki işbirliği konularını görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, göreve yeni atanan Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu ile görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rubio'nun, Japon mevkidaşı ile Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir araya geldiği bildirildi.

Rubio'nun göreve yeni gelen Motegi'yi tebrik ettiği aktarılan açıklamada, görüşmede özgür ve açık Hint-Pasifik bölgesinin korunmasında ABD-Japonya ittifakının öneminin teyit edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği fırsatlarının, caydırıcılığın güçlendirilmesinin ve güvenlik alanındaki işbirliğinin genişletilmesinin ele alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA
