ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran Nükleer Müzakereleri İçin Avrupa İle Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İngiliz, Alman ve Fransız mevkidaşlarıyla İran ile devam eden nükleer müzakereleri konu alan telefon görüşmesi yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı sitesinden Rubio'nun Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Almanya, Fransa ve İngiltere'nin 2015 nükleer anlaşmasındaki "İran'ın ihlallerini" gerekçe göstererek Tahran yönetimine karşı BM'nin "snapback" yaptırım sürecini başlatmasının beklendiği bir ortamda gerçekleşen görüşmeye dair ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Bakan Rubio'nun Wadephul, Barrot ve Lammy ile İran'ın nükleer kapasitesine ilişkin görüştüğü ifade edildi.

Öte yandan açıklamada, İran'ın "asla nükleer silah geliştirmemesi ve edinmemesi" konusunda taraflarca kararlılığın yinelendiği kaydedildi.

"Snapback" olarak adlandırılan yaptırım mekanizması, yeni bir BM oylamasına gerek kalmaksızın eski yaptırımların otomatik olarak yeniden uygulanmasını sağlıyor.