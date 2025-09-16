ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Hamas'ın ateşkes süreleri daralıyor

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in Gazze kentine yönelik bombardımanını sürdürdüğünü belirterek, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını kabul etmesi için zamanın daraldığını söyledi.

İsrail'den Katar'a hareket ederken gazetecilere konuşan Rubio, "İsrailliler orada operasyonlara başladı. Bu nedenle bir anlaşmanın gerçekleşmesi için çok kısa bir zaman dilimi olduğunu düşünüyoruz. Artık aylarımız yok; muhtemelen sadece günlerimiz, belki de birkaç haftamız var." ifadelerini kullandı.

Rubio'nun açıklamaları, İsrail'in yoğun hava saldırıları altında sivillerin hayatını kaybettiği bir dönemde geldi.

İsrail'in "askeri operasyon" olarak nitelendirdiği saldırılar, Gazze'de insani krizi derinleştirirken, uluslararası toplumda da giderek artan tepkilere yol açıyor.

Öte yandan Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, İsrail Ordusu Gazze şehrine yönelik yeni bir kara saldırısı başlattı.

İsrailli kaynaklara dayandırılan haberde, tankların şehre girmeye başladığı bildirildi.