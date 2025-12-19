ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Gazze'ye yardım akışının artırılmasını istediklerini belirtti

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hamas'ın kontrolü altında olan bölgeler de dahil olmak üzere Gazze'ye insani yardım akışının artırılmasını istediklerini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Bakanlıkta düzenlediği yıl sonu değerlendirme toplantısında basın mensuplarına 2025 yılını değerlendirdi.

Rubio, Gazze'de ateşkes sürecinin devam ettiğini ve ikinci aşamaya ilişkin görüşmelerin sürdüğünü belirterek, ilgili birçok ülkeyle yakın temas halinde olduklarını aktardı.

ABD'li Bakan, "Hamas'ın kontrolü altında olan bölgeler de dahil Gazze'ye insani yardım akışının artmaya devam etmesini istiyoruz." dedi.

Rubio, ateşkesin şu anda yürürlükte olduğunu ve savaşın önceki aşamalarına kıyasla büyük çaplı çatışmaların azaldığını, ancak bazı zorlukların halen sürdüğünü ifade etti.

Ateşkesin birinci aşamasının tam olarak uygulanmasının, ikinci ve üçüncü aşamaya geçiş sürecinin önünü açacağına değinen Rubio, yönetim olarak şu anda bu konuya çok odaklandıklarını kaydetti.

Rubio, "Bu yüzden bu kadar acele ediyoruz ve öncelikli olarak, Barış Kurulu ve nihayetinde yönetişim sağlama kapasitesini artırabilecek Filistinlilerden oluşacak teknokratik bir yönetim tarafından denetlenen Uluslararası İstikrar Gücünün (ISF) oluşturulduğu noktaya gelmeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

ISF konusunda temaslar sürüyor

Rubio, ISF'ye hangi ülkelerin katılacağı ve nasıl bir yapı inşa edileceği konusunda fazla detaya girmezken, adı geçen Pakistan ve diğer ülkelere işleyişle ilgili halen bazı konularda açıklama yapmaları gerektiğini, ancak ondan sonra somut şekilde ilerleyebileceklerini söyledi.

ABD DIşişleri Bakanı, "Pakistan'ın bu güce katılma teklifine çok minnettarız, ancak herkesten kesin bir taahhüt istemeden önce bu ülkelere bazı cevapları vermeye borçluyuz." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki süreci yönetecek Barış Kurulu konusunda ise Rubio, "Bu kurul kurulduğunda, istikrar gücü konusunda kesin kararlar alabileceğimizi düşünüyorum. Bunlar arasında gücün nasıl finanse edileceği, müdahale kuralları, silahsızlandırma sürecindeki rolü ve benzeri konular yer alacak." dedi.