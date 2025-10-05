Haberler

ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Gazze'de Ateşkes Müzakereleri Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Gazze'de ateşkes için müzakerelerin sürdüğünü ancak bunun henüz savaşın sonu anlamına gelmediğini belirtti. Rubio, Gazze'yi yönetecek bir kadronun oluşturulmasının zaman alacağını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Gazze'de ateşkes için müzakerelerin devam ettiğini, bölge için bir yönetim kadrosu belirlemenin "biraz zaman alacağını" söyledi.

ABD'li haber kanalı NBC'ye konuşan Rubio, Gazze'de ateşkes için müzakerelerin devam ettiğini ancak bunun "henüz savaşın sonu olmadığını" belirtti.

Rubio, İsrail dahil herkesin süreç ilerledikçe Gazze'nin, "Hamas'ın yer almadığı Filistinli teknokrat grup tarafından" uluslararası bir konsorsiyumun desteği ve rehberliğiyle yönetilmesi konusunda "hemfikir" olduğunu söyleyerek, Gazze'yi yönetecek bir grup kurmanın "biraz zaman" alacağını ifade etti.

" Gazze'de üç günde Hamas olmayan bir yönetim yapısı kuramazsınız." diyen Rubio, esirlerin ise "mümkün olan en kısa sürede serbest bırakılmasını istediklerini" dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Rubio, "İsrail'e, 'Tamam, sarı çizgidesiniz, şimdi bunun ötesindeki her şeyi teslim etmeniz gerekiyor' dediğimizde, teslim edecek birine ihtiyacınız var. Yani, gerçekçi olalım. Gazze'de 72 saat içinde yeni bir yönetim yapısı kuramazsınız." diye konuştu.

Hamas 3 Ekim'de ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Trump ise "Hamas tarafından yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze'ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse tam bir yok edilme olur

Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran'ın fotoğrafı sosyal medyayı ikiye böldü

Sadettin Saran'ın fotoğrafı sosyal medyayı ikiye böldü
Kadını darp eden şahsa çevredeki vatandaşlardan meydan dayağı

Kadına yaptığı hareketi gören mahalleli meydan dayağı attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.