ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Gazze'de Ateşkes Müzakereleri Devam Ediyor

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Gazze'de ateşkes için müzakerelerin devam ettiğini, bölge için bir yönetim kadrosu belirlemenin "biraz zaman alacağını" söyledi.

ABD'li haber kanalı NBC'ye konuşan Rubio, Gazze'de ateşkes için müzakerelerin devam ettiğini ancak bunun "henüz savaşın sonu olmadığını" belirtti.

Rubio, İsrail dahil herkesin süreç ilerledikçe Gazze'nin, "Hamas'ın yer almadığı Filistinli teknokrat grup tarafından" uluslararası bir konsorsiyumun desteği ve rehberliğiyle yönetilmesi konusunda "hemfikir" olduğunu söyleyerek, Gazze'yi yönetecek bir grup kurmanın "biraz zaman" alacağını ifade etti.

" Gazze'de üç günde Hamas olmayan bir yönetim yapısı kuramazsınız." diyen Rubio, esirlerin ise "mümkün olan en kısa sürede serbest bırakılmasını istediklerini" dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Rubio, "İsrail'e, 'Tamam, sarı çizgidesiniz, şimdi bunun ötesindeki her şeyi teslim etmeniz gerekiyor' dediğimizde, teslim edecek birine ihtiyacınız var. Yani, gerçekçi olalım. Gazze'de 72 saat içinde yeni bir yönetim yapısı kuramazsınız." diye konuştu.

Hamas 3 Ekim'de ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Trump ise "Hamas tarafından yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze'ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." açıklamasında bulunmuştu.