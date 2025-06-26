ABD Dışişleri Bakanı Rubio, G7 ile Orta Doğu'yu Görüştü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, NATO Zirvesi'nde G7 Dışişleri Bakanlarıyla bir araya gelerek Orta Doğu'daki durumu değerlendirdi. Görüşmede, İran'ın nükleer silah geliştirmemesi konusunda mutabakat sağlandı ve barış için atılacak adımlar istişare edildi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, NATO Zirvesi'nde G7 Dışişleri Bakanlarıyla bir araya gelerek Orta Doğu'daki durumu ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Rubio, NATO Zirvesi kapsamında G7 Dışişleri Bakanlarıyla görüştü.

Görüşmede, Orta Doğu'daki durumun değerlendirildiği aktarıldı.

Bakanların ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarını ele aldıkları belirtilen açıklamada, bakanların " İran'ın asla nükleer silah geliştirememesi" konusunda mutabık kaldıkları vurgulandı.

Açıklamada, bakanların İsrail ve İran arasında kalıcı bir barışı teşvik etmek üzere atılacak adımları istişare ettikleri aktarılırken Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki eylemleri konusunda işbirliğinin derinleştirilmesi ve G7 ülkelerinin Hint-Pasifik bölgesinin korunmasındaki rolü hakkında konuştukları kaydedildi.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamalarına damga vuran dansçı

Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamalarına damga vuran dansçı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Plajda şıklık yarışı! Melisa Döngel cesur elbisesiyle sahile damga vurdu

Güzel oyuncudan cesur dekolte! Belden kalçaya uzanıyor
7 yıldır kayıp olan kadının katili eşi çıktı

Karısını gömdüğü yeri böyle gösterdi
DEM'li vekilin Kürtçe belası TBMM'yi karıştırdı

DEM Partili vekilin "Kürtçe belası" ortalığı karıştırdı
İstanbul Valiliği'nden 'gürültü' uyarısı! İdari para cezası geliyor

İstanbul sokaklarında bunu yapan yandı, para cezası geliyor
İsrail askerlerine kanlı pusu! Keskin nişancı tek tek avladı

İsrail askerlerine kanlı pusu! Keskin nişancı kapıdan çıkanı avladı
Şampiyonluk sonrası Ali Koç için açılan pankart olay oldu

Şampiyonluk sonrası Ali Koç için açılan o pankart olay oldu
Jeff Bezos'un düğünü için İtalya'ya gelen Ivanka Trump, şıklığıyla göz kamaştırdı

Jeff Bezos'un düğünü için İtalya'ya gelen Ivanka Trump, şıklığıyla göz kamaştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.