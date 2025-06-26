ABD Dışişleri Bakanı Rubio, G7 ile Orta Doğu'yu Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, NATO Zirvesi'nde G7 Dışişleri Bakanlarıyla bir araya gelerek Orta Doğu'daki durumu ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Rubio, NATO Zirvesi kapsamında G7 Dışişleri Bakanlarıyla görüştü.

Görüşmede, Orta Doğu'daki durumun değerlendirildiği aktarıldı.

Bakanların ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarını ele aldıkları belirtilen açıklamada, bakanların " İran'ın asla nükleer silah geliştirememesi" konusunda mutabık kaldıkları vurgulandı.

Açıklamada, bakanların İsrail ve İran arasında kalıcı bir barışı teşvik etmek üzere atılacak adımları istişare ettikleri aktarılırken Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki eylemleri konusunda işbirliğinin derinleştirilmesi ve G7 ülkelerinin Hint-Pasifik bölgesinin korunmasındaki rolü hakkında konuştukları kaydedildi.