ABD'den "Yeni Start" Sonrasına İlişkin Açıklama... Rubio: "Çin'i Hesaba Katmayan Düzenleme, ABD'yi ve Müttefiklerimizi Daha Az Güvenli Bırakacaktır"

(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya ile olan "Yeni START" anlaşmasının süresinin dolmasıyla birlikte "Soğuk Savaş dönemi modellerinin artık geçerliliğini yitirdiğini" söyledi. ABD'nin artık karşısında iki nükleer güç olduğunu belirten Rubio, gelecekteki herhangi bir anlaşmanın Çin'i de kapsaması gerektiğini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Yeni START anlaşmasının süresinin sona ermesinin ardından bir yazılı açıklama yayımladı. Rubio, Cenevre'de bugün başlayan görüşmelerde Washington yönetiminin "çok taraflı bir yaklaşım sunduğunu" duyurdu. ABD'li bakan, "Aynı eski START değil, yeni bir şey lazım" dedi.

Mevcut silah kontrol mekanizmalarının "neden yetersiz kaldığını" Çin'in nükleer programındaki verilerle açıklayan Rubio, ikili anlaşmaların artık "modası geçmiş" olduğunu savundu. Rubio, Pekin'in kapasitesine ilişkin "Çin, 2020'den bu yana nükleer silah stoğunu 200'lerden 600'ün üzerine çıkardı ve 2030'a kadar bin savaş başlığına ulaşma yolunda ilerliyor. Çin'in bu yığınağını hesaba katmayan bir düzenleme, ABD'yi ve müttefiklerimizi şüphesiz daha az güvenli bırakacaktır" dedi.

"Rusya ve Çin, ABD'nin yerinde saymasını beklemesin"

Anlaşmanın sona ermesini "yeni bir silahlanma yarışının başlangıcı" olarak yorumlayan çevrelere tepki gösteren Rubio, Rusya'nın "zaten 2023 yılında anlaşmayı uygulamayı bıraktığını" kaydetti.

Rubio, "Bir anlaşma en az iki taraf gerektirir. ABD, tek taraflı olarak kendini bağlamayı reddediyor. Silah kontrolü artık sadece ABD ve Rusya arasında bir mesele olamaz. Başkan Trump'ın da net bir şekilde ifade ettiği gibi, başta Çin olmak üzere diğer ülkelerin de stratejik istikrarı sağlama sorumluluğu var" dedi.

Washington'ın "sırf anlaşma yapmış olmak için standartlarından taviz vermeyeceğinin" altını çizen Rubio, "Rusya ve Çin, onlar yükümlülüklerini yerine getirmez ve nükleer güçlerini genişletirken ABD'nin yerinde saymasını beklemesin. Güçlü, inandırıcı ve modernize edilmiş bir nükleer caydırıcılığı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Sadece kağıt üzerinde değil, gerçekte azaltacağız

"

Sürecin zaman alacağını ve zorlu geçeceğini kabul eden ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, geçmiş anlaşmaların yıllar süren müzakerelerle inşa edildiğine dikkati çekti. Rubio, "Zor olması, peşini bırakmamız veya daha azına razı olmamız gerektiği anlamına gelmez. Bugün Cenevre'de, küresel nükleer tehdidin sadece kağıt üzerinde değil, gerçekte azaltıldığı bir geleceğe doğru ilk adımları atıyoruz" dedi.