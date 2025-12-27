Haberler

ABD'den Yemen'in güneydoğusu için "itidal" çağrısı

Güncelleme:
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Yemen'in güneydoğusundaki gelişmelerden endişe duyduğunu belirterek, tüm taraflara itidal çağrısında bulundu. Rubio, diplomasiye devam edilmesi gerektiğini vurguladı ve Suudi Arabistan ile BAE'nin çabalarını memnuniyetle karşıladı.

Rubio, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "ABD, Yemen'in güneydoğusundaki son gelişmelerden endişe duyuyor." ifadesini kullandı.

Paylaşımında Rubio, "Kalıcı bir çözüme ulaşılması amacıyla diplomasiye devam edilmesi ve itidal çağrısında bulunuyoruz." görüşünü paylaşırken, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) diplomatik çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Yemen'in doğusundaki durum

Yemen'de BAE'nin desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK), 4 Aralık'ta ülkenin doğusunda bulunan petrol zengini Hadramevt vilayetindeki en önemli bölgeleri, hayati öneme sahip kentleri ve petrol sahalarının kontrolünü ele geçirdiği bildirilmişti.

GGK Başkanı Ayderus ez-Zübeydi, 9 Aralık'ta geçici başkent Aden'de düzenlediği toplantıda, Güney Silahlı Kuvvetlerinin Mehra vilayetini ele geçirdiğini söylemişti.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ise GGK'ye Hadramevt ve El-Mehra vilayetlerinden çekilme çağrısı yapmıştı.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel
