ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Venezuela'daki statükonun ABD için kabul edilemez olduğunu söyledi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Venezuela'daki mevcut rejimin ABD için kabul edilemez olduğunu belirterek, bu durumu değiştirmek için güçlü adımlar atacaklarını ifade etti. Venezuela'nın ABD'nin ulusal çıkarlarını tehdit ettiğini savunan Rubio, Maduro hükümetini meşru olarak görmediklerini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Venezuela'daki durumu değiştirmeye kararlı olduklarını kaydederek "Venezuela rejiminin mevcut statükosunun ABD için kabul edilemez olduğu açıktır." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, bakanlıkta düzenlediği 2025 yıl sonu değerlendirme toplantısında ABD ile Venezuela arasında artan gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rubio, Venezuela'nın eylemlerinin Amerikan ulusal çıkarlarını açıkça tehdit ettiğini savunarak bunu engellemek için "güçlü adımlar" atmaya devam edeceklerini belirtti.

ABD'li bakan, "Venezuela rejiminin mevcut statükosunun ABD için kabul edilemez olduğu açıktır. Onların uyguladığı statüko, terörist örgütlerle ABD'nin ulusal çıkarlarına aykırı olarak işbirliği yapmakla kalmayıp ABD'nin ulusal çıkarlarını tehdit eden faaliyetlere ortak olmak ve bu faaliyetlere katılmaktır." şeklinde konuştu.

"Amacımız bu dinamiği değiştirmek." diyen Rubio, ABD'nin (Venezuela Devlet Başkanı Nicolas) Maduro hükümetini "meşru" olarak görmediğinin altını çizdi.

Dışişleri Bakanı Rubio, Rusya'nın Venezuela'daki rolünün sorulması üzerine, "Venezuela konusunda Rusya ile gerginliğin tırmanmasından endişe duymuyoruz. Onların Maduro rejimine retorik destek vereceğini her zaman bekledik. Bence şu an odaklandıkları alan Ukrayna meselesi." yorumunu yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, yaptırıma tabi tüm Venezuela kaynaklı petrol tankerlerinin bloke edilmesi talimatı vermesinin ardından, ülkeye yönelik askeri operasyon ihtimalini göz ardı etmediklerini söylemişti.

Trump, Venezuela'ya karşı askeri operasyon ihtimalini göz ardı etmediğini belirterek daha fazla petrol tankerlerine el konulacağına işaret etmişti.

Trump'tan, yaptırıma tabi tüm Venezuela kaynaklı petrol tankerlerinin bloke edilmesi talimatı

ABD Başkanı Trump, 16 Aralık'ta Venezuela yönetimini "yabancı terör örgütü" olarak tanıdıklarını belirterek, "Venezuela, Güney Amerika tarihinin en büyük donanması tarafından tamamen kuşatılmıştır. Bu donanma giderek büyüyecek ve onlara daha önce hiç görmedikleri bir şok yaşatacaktır." değerlendirmesini yapmıştı.

Bu kuşatmanın, Venezuela'nın ABD'den çaldığını öne sürdüğü tüm petrol, toprak ve diğer varlıkları iade edene kadar süreceğini aktaran Trump, "Bu nedenle bugün, Venezuela'ya giren ve çıkan yaptırıma tabi tüm petrol tankerlerinin bloke edilmesi talimatını veriyorum." ifadesini kullanmıştı.

Trump, "Amerika, düşmanca bir rejimin petrolümüzü, topraklarımızı veya diğer varlıklarımızı almasına izin vermeyecektir. Bu varlıkların tümü derhal ABD'ye iade edilmelidir." açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
title