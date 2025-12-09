Haberler

ABD, Tayland ve Kamboçya arasında yeniden başlayan çatışmalardan endişeli

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Tayland ile Kamboçya arasında yeniden başlayan çatışmalardan endişe duyduklarını belirtti. Her iki tarafa düşmanlıkları durdurma çağrısında bulunan Rubio, barış anlaşmasına geri dönülmesi tavsiyesinde bulundu. Tayland ve Kamboçya arasındaki sınır gerilimi sürerken, son çatışmalarda 10 kişi hayatını kaybetti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Tayland ile Kamboçya arasında, ateşkes anlaşmasına rağmen yeniden başlayan çatışmalardan dolayı endişeli olduklarını bildirdi.

Rubio, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, yeniden başlayan Tayland-Kamboçya çatışmasını ve can kayıplarını ABD'nin endişeyle takip ettiğini ifade etti.

Her iki tarafa da düşmanlıkları durdurma çağrısı yapan Rubio, 26 Ekim'de Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da 47. ASEAN Zirvesi kapsamında imzalanan "barış anlaşmasında" belirtilen gerilimi azaltma önlemlerine geri dönülmesi tavsiyesinde bulundu.

Tayland ve Kamboçya, ateşkese rağmen bir süredir artan sınır gerilimi sürerken çatışmaların, dün sabah yeniden başlamasından birbirini sorumlu tutmuştu.

İki ülke arasında, ateşkes anlaşmasına rağmen yeniden başlayan çatışmalar sınır hattı boyunca yayılırken çatışmalarda son olarak 7'si Kamboçyalı, 3'ü Taylandlı 10 kişi hayatını kaybetmişti.

?Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır gerilimi

Güneydoğu Asya'da 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin orduları, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık 2 ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda iki ülkeden 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Tayland ile Kamboçya, 26 Ekim'de Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da 47. ASEAN Zirvesi kapsamında, temmuzda çıkan sınır çatışmalarını çözmek amacıyla ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı törende "barış anlaşması" imzalamıştı.

Kamboçya, sınır çatışmalarının ardından barış anlaşması imzaladığı Tayland ile karşılıklı olarak sınır bölgelerindeki ağır silahları geri çekmeye başladıklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel

