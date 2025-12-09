Haberler

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan, Suriye devriminin birinci yıl dönümünde "Suriye'ye destek" mesajı

Güncelleme:
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suriye devriminin birinci yıl dönümünde Suriye halkına ve yönetimine desteklerini yineledi. Rubio, Suriye'nin geçiş sürecinde atılan adımları takdirle karşıladıklarını ve barışçıl bir Suriye için desteklerini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin birinci yıl dönümü ve 8 Aralık Suriye Hürriyet Günü münasebetiyle yayımladığı mesajda, Suriye yönetimine ve halkına ABD olarak verdikleri desteği yineledi.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, ABD merkezli X sosyal medya platformundan Suriye'deki devrimin birinci yıl dönümüne ilişkin açıklama yaptı.

Rubio, açıklamasında, "Bir yıl önce Suriye halkı tarihinde yeni bir sayfa açtı. Bugün, Suriye hükümeti ve halkının Suriye'nin geçiş sürecinde attığı önemli adımları ve uluslararası ortakların desteğini takdirle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Suriye halkının direncini saygıyla karşıladıklarını vurgulayan Rubio, Ahmed Şara yönetimine verdikleri desteğe ilişkin, "Azınlıkları da kapsayan, tüm komşularıyla barış içinde yaşayan, barışçıl ve müreffeh bir Suriye'ye desteğimizi yeniden teyit ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

ABD Kongresinden Suriye devrimine ilişkin açıklama

Öte yandan ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi üyeleri de yazılı bir açıklama yaparak Suriye devriminin birinci yıl dönümüne ilişkin görüşlerini dile getirdi.

Komite Başkanı Cumhuriyetçi Jim Risch ve kıdemli üye Demokrat Jeanne Shaheen imzasıyla yapılan açıklamada, "Bugün, Suriye halkının Esed rejimini devirdiği ve 50 yılı aşkın süren acımasız otoriter yönetimi sona erdirdiği günün birinci yıl dönümü. Esed'in baskısına karşı Suriyelilerin gösterdiği güç ve direnç, Suriye halkı için daha iyi bir gelecek için koşulları yarattı. Bu olağanüstü başarı, bize özgürlüğün zulüm karşısında kazandığı zaferi hatırlatıyor ve Orta Doğu'da daha büyük bir barış için umut veriyor." ifadelerine yer verildi.

Senatörler ayrıca, Suriye Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımların kaldırılmasına destek verdiklerini ve Suriye halkının refahı yönünde çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
