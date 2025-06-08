ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan Kolombiya'daki Saldırıya Kınama

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan Kolombiya'daki Saldırıya Kınama
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Kolombiya'da Senatör Miguel Uribe Turbay'a yönelik silahlı saldırıyı kınayarak, bu durumu demokrasiye tehdit olarak değerlendirdi. Rubio, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'ya şiddet söylemlerini yumuşatma çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Kolombiya'da 2026'da yapılacak genel seçimlerde sağ partinin cumhurbaşkanı adayları arasında öne çıkan Senatör Miguel Uribe Turbay'a yönelik silahlı saldırıyı kınadı.

Rubio, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ABD'nin Uribe'ye yönelik silahlı saldırıyı kınadığını belirten Rubio, "Bu, demokrasiye doğrudan bir tehdittir ve Kolombiya hükümetinin en üst kademelerinden gelen, şiddet içeren solcu söylemlerin bir sonucudur." ifadelerini kullandı.

Rubio, Kolombiya'nın son birkaç on yıldır güvenlik ve demokrasi alanlarında ilerleme kaydettiğini vurgulayarak, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'ya "kışkırtıcı söylemleri yumuşatma ve ülkedeki yetkilileri koruma" çağrısında bulundu.

Senatör Miguel Uribe Turbay'a yönelik silahlı saldırı

Kolombiya'nın başkenti Bogota'nın batısındaki Modelia Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Uribe, konuşma yaptığı esnada silahlı saldırıya uğramıştı.

Partililer tarafından özel kliniğe kaldırılan Uribe'nin ağır yaralandığı ve vücuduna 6 kurşunun isabet ettiği belirtilmişti.

Hükümet, Uribe'ye yönelik saldırının ardından Acil Müdahale Planı'nın (Plan de Choque) devreye alındığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
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