ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan İsrail Meclisi'ne Tepki

Güncelleme:
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail Meclisinin Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerin ilhakını onaylamasını eleştirerek, bunun barış anlaşmasına tehdit oluşturduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail Meclisinin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen yasa dışı Yahudi yerleşimlerin ilhakını kapsayan tasarıyı onaylamasına ilişkin, "Başkan'ın (Donald Trump) şu anda bunu desteklemeyeceğimizi açıkça belirttiğini düşünüyorum ve bunu, barış anlaşmasına olası bir tehdit olarak görüyoruz." dedi.

Rubio, Gazze'de varılan ateşkesi görüşmek amacıyla İsrail'e yapacağı resmi ziyaret için uçağa binmeden önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İlerleyen haftalarda Gazze'de ateşkesin korunmasının önem arz ettiğine dikkati çeken Rubio, "daha yapılacak çok iş olduğunu" söyledi.

Rubio, İsrail Meclisinin, Batı Şeria'nın ilhakına ilişkin tasarıyı onaylamasını nasıl değerlendirdiği sorusuna, "Başkan'ın şu anda bunu desteklemeyeceğimizi açıkça belirttiğini düşünüyorum ve bunu, barış anlaşmasına olası bir tehdit olarak görüyoruz." yanıtını verdi.

Gazze'de varılan ateşkesin ABD Başkanı Donald Trump'ın "hayata geçirdiği tarihi bir anlaşma" olduğunu savunan Rubio, "Şimdi bunun sürdüğünden ve üzerine yeni şeyler inşa etmeye devam ettiğimizden emin olmalıyız." dedi.

Rubio, "Daha önce hiçbir konuda bu tür bir uluslararası bütünlük görmemiştik. Dolayısıyla bu fırsatları değerlendirmeliyiz çünkü bunlar gerçekten büyük, tarihi ve önemli fırsatlar." diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rubio'nun, Gazze'de varılan ateşkesi görüşmek için 25 Ekim'e kadar İsrail'de bulunacağı, ardından 26-30 Ekim tarihlerinde Asya-Pasifik ziyaretleri kapsamında Malezya, Japonya ve Güney Kore'yi ziyaret edeceği kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin İsrail'e ilhakını oylandığı tasarı, dün İsrail Meclisinde oy çokluğuyla kabul edilmişti.

Tasarının, İsrail Meclisinden geçerek yasalaşması için Meclis'te üç oylamadan daha geçmesi gerekiyor.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
