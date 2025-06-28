ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan İran'a Tepki: Grossi'ye Destek Açıklaması

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'yi tutuklama ve infaz çağrılarını kınayarak, Grossi ve UAEA'nın çalışmalarına destek verdi.

NEW ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın, İsrail ve ABD'nin saldırılarını meşrulaştırmakla ve İsrail adına casuslukla suçladığı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin "tutuklanması ve infaz edilmesi" yönündeki çağrılarının kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Rubio, X hesabından yaptığı paylaşımda Grossi'ye destek çıktı.

İran'da UAEA'nın "kritik doğrulama ve izleme çabalarını" desteklediklerini belirten Rubio, "İran'ın UAEA Başkanı Grossi'nin tutuklanması ve infaz edilmesi yönündeki çağrıları kabul edilemezdir ve kınanmalıdır." ifadelerini paylaştı.

Rubio, Grossi ve UAEA'nın çalışmalarını takdir ettiklerini vurgulayarak, İran'a UAEA personelinin güvenliğini ve emniyetini sağlama çağrısı yaptı.

İranlı yetkililer, İsrail ve ABD'nin ülke içindeki nükleer tesislere yönelik saldırılarını kınamayan ve saldırıları meşrulaştırmakla suçladıkları Grossi'yi, Tel Aviv yönetiminin eylemlerine destek vermek ve İran'ın ulusal güvenliğine karşı ağır ihanetlerde bulunmakla suçlayarak bundan sonra ülkeye girişine izin verilmeyeceğini duyurmuştu.

İran Meclisi, 25 Haziran'da "İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin son saldırılarına ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın bu saldırıları kınamamasına karşı Ajans ile tüm iş birliğini askıya almasını zorunlu kılan" yasa tasarısını 290 kişilik mecliste 221'e karşı 0 oyla kabul etmişti.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
Afrika değil Türkiye! Termometreler 48 dereceyi gördü

Afrika değil Türkiye! Fotoğraf bugün çekildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlayda Şeker ve İsmail Balaban bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor

Annelik heyecanı sardı! Karnı burnunda son halini paylaştı
İsrail'den Gazzelilere ölüm tuzağı! Un çuvallarından uyuşturucu çıktı

İsrail'in yeni skandalı! Un çuvalından ölüm tuzağı çıktı
Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı

Uçakta valizi kaybolan ünlü şarkıcı sahneye bornozla çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaza geçiren Hasan Basri Yalçın'a hastanede ziyaret

Erdoğan'dan Hasan Basri Yalçın'a "Geçmiş olsun" ziyareti
Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak çıkış: 2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer

"2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer"
Üsküdar'da rayiç bedel tartışması! Muhtar yüzde 700'lük zamma isyan etti

Yapılan yüzde 700'lük zam mahalle muhtarını isyan ettirdi
Okan Buruk'un Lucumi ısrarı

Dursun Özbek'e çağrı yaptı: İlla da onu alalım başkanım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.