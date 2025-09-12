Haberler

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan Bolsonaro'nun Hapse Atılmasına Tepki

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun haksız yere hapse atıldığını belirterek, ABD'nin buna karşılık vereceğini ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun "haksız yere hapse atılmasına karar verildiğini" belirterek, ülkesinin buna uygun karşılığı vereceğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, Brezilya Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes'in "siyasi zulmünün devam ettiğini" öne süren Rubio, eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun "haksız yere hapse atıldığını" savundu.

Rubio, "Amerika Birleşik Devletleri bu cadı avına uygun şekilde karşılık verecek." ifadelerini kullandı.

Brezilya Yüksek Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Bolsonaro'yu mevcut hükümete yönelik darbe girişimi suçlamasından suçlu bulmuştu. Mahkemede davaya bakan 5 yargıçtan 3'ü Bolsonaro'yu mevcut hükümete yönelik darbe girişiminden suçlu bulduklarını açıklamıştı.

