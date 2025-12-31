Haberler

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, BAE'li ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla bölgesel konuları görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla Orta Doğu'daki güvenlik konularını ve ekonomik işbirliğini değerlendirdi. Görüşmelerde Yemen, Suriye ve Sudan'a yönelik çabalar ele alındı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bölgesel konuları ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rubio, BAE'li ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü.

Görüşmede, Rubio ile Al Nahyan, Yemen'deki durum dahil Orta Doğu'nun güvenliğini ve istikrarını etkileyen konuları ele aldı.

Rubio ile Al Nahyan, bölgesel güvenlik konularını, ekonomik işbirliğini ve Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilimi azaltma çabalarını konuştu.

Rubio, Suudi Arabistanlı mevkidaşı bin Ferhan ile yaptığı görüşmede de Suudi Arabistan hükümetini, Suriye'nin istikrara kavuşturulmasına, Sudan'daki çatışmaların durdurulmasına, Lübnan ile devam eden işbirliğine ve Kızıl Deniz'deki meselelere yönelik çabalarından dolayı takdir etti.

Rubio, görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın yakında Suudi Arabistan'a yapacağı ziyarete ve ikili ilişkilerin önemine dikkati çekti.

