ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan Ateşkes Açıklamaları

Güncelleme:
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'de yaptığı basın toplantısında mevcut ateşkes planının tek seçenek olduğunu vurguladı. Ateşkesin sürdürülmesi, insani yardım ve bölgedeki güvenlik konularında pozitif bir gelecek öngördüğünü belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, mevcut ateşkes planının tek plan olduğunu belirterek başarılı olması dışında başka bir seçenek bulunmadığını vurguladı.

Birkaç günlük resmi ziyareti kapsamında İsrail'de temaslar gerçekleştiren Rubio, ABD ve İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin uygulanması ve gözetimi için İsrail içinde Kiryat Gat kentinde kurduğu merkezde basın toplantısı düzenledi.

Burada mevcut ateşkes anlaşmasını ve süreci değerlendiren Rubio, "Mevcut ateşkes planı en iyi plan. Masada bir B planının varlığından söz edemeyiz. Ateşkeste şu an başarılı olan plan bu, bunun uygulanması günden güne gelişiyor. Başarıya ulaşması dışında herhangi bir seçenek yok." diye konuştu.

Rubio, ateşkesin sürdürülmesini sağlama, insani yardım girişini sağlama ve yağmalanmasını önleme, İsrailli esirlerin cesetlerinin geri dönmesini sağlama ve İsrail'e Gazze Şeridi'nden yeni bir tehdit gelmemesi için çalıştıklarını belirterek ateşkesin geleceğine ilişkin pozitif olmak için çok sayıda neden olduğunu söyledi.

Washington yönetiminin farklı ülkelerden müteşekkil uluslararası istikrar gücü oluşturduğunu dile getiren Rubio, "Birleşmiş Milletler ya da başka bir kuruluş olsun, uygun bir yetki alanı oluşturuyoruz." dedi.

Rubio, Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaştırılmasında ve yeniden yapılanmasında, Filistin coğrafyasında en geniş ekibe sahip Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) rol almayacağını ileri sürdü.

Türkiye'nin uluslararası istikrar gücünde yer alıp almayacağına ilişkin soruya ise Rubio, bu konuda müzakerelerin devam ettiğine dikkati çekerek bu gücün "İsrail'in içine sinecek ülkelerden" oluşturulacağına işaret etti.

Anlaşmanın sürdürülmesiyle hem İsrail hem tüm bölge için yeni ve daha güvenli bir ortamın oluşacağını ileri süren Rubio, İsrail'in Arap ülkeleriyle imzaladığı normalleşme anlaşmaları; Abraham Anlaşmaları'nın genişletileceğine olan inancını ifade etti.

Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın bir röportajında bahsetmesi üzerine Filistin direnişinin sembol isimlerinden Mervan Bergusi'nin serbest bırakılıp bırakılmayacağına ilişkin soruya ise bu konuda bilgi sahibi olmadığı cevabını verdi.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
