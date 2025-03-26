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ABD Dışişleri Bakanı Rubio Baltık Ülkeleri ile Güvenliği Görüştü

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Baltık ülkeleri dışişleri bakanlarıyla bir araya gelerek bölgedeki güvenliği ve savunma bütçelerini ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Baltık ülkeleri dışişleri bakanları ile bir araya gelerek bölgedeki güvenliği ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rubio, Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze ve Litvanya Dışişleri Bakanı Kestutis Budrys ile Washington'da bir araya geldi.

Görüşmede, Baltık bölgesinin güvenliğine olan bağlılığı teyit eden Rubio'nun, savunma bütçelerinin artırılmasını da memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

Açıklamada Rubio'nun ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'da barışa ulaşılması yönündeki kararlılığının da altını çizdiği ifade edildi.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Tiryaki - Güncel
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