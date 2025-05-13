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ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Avrupalı yetkililerle Ukrayna'da ateşkes ve barış sürecini görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Avrupalı yetkililerle Ukrayna'da ateşkes ve barış sürecini görüştü
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya-Ukrayna Savaşı'na barışçıl çözüm bulunması ve ateşkes sağlanmasına yönelik çabaları ele almak üzere Avrupalı üst düzey yetkililerle telefon görüşmeleri yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya-Ukrayna Savaşı'na barışçıl çözüm bulunması ve ateşkes sağlanmasına yönelik çabaları ele almak üzere Avrupalı üst düzey yetkililerle telefon görüşmeleri yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rubio, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Açıklamada, "Liderler, Ukrayna'da ateşkese giden yol ve kalıcı barış süreci konusunda atılabilecek adımları ele aldı." ifadesine yer verildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, basına yaptığı açıklamada, Ukrayna ile barış müzakerelerine 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlamayı teklif etmiş ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan görüşmeler için platform sağlamasını isteyeceğini bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da, İstanbul'daki görüşmelerden olumlu sonuç çıkacağına inandığını belirterek, "O anda nerede olacağımı bilmiyorum. Orta Doğu'da bir yerde olacağım ama faydalı olacağını düşünürsem oraya (İstanbul'a) uçabilirim." demişti.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
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