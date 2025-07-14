ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Avrupa Meslektaşlarıyla Görüştü

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Fransa, Almanya ve İngiltere'nin dışişleri bakanlarıyla yaptığı telefon görüşmesinde Orta Doğu'daki istikrarı güçlendirme ve İran'ın nükleer silah edinimini engelleme konularını ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Fransız, Alman ve İngiliz mevkidaşlarıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştiği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Rubio'nun, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile telefon görüşmesinde Orta Doğu'da "istikrarın güçlendirilmesi" hususunu ele aldığı ifade edildi.

Görüşmede, İran'ın nükleer silah edinmesinin engellenmesi gerektiğinin altının çizildiği, aynı zamanda Rusya-Ukrayna Savaşı'nın da ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, Rubio'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'nı kalıcı ve müzakere edilmiş bir anlaşmayla sonlandırma konusuna öncelik verdiğini aktardığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
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