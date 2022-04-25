ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Savunma Bakanı Austin, Kiev'de Zelenskiy ile görüştü - Haberler

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ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Savunma Bakanı Austin, Kiev'de Zelenskiy ile görüştü

AA - Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Savunma Bakanı Austin, Kiev'de Zelenskiy ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Aleksey Arestoviç, Feigin Live kanalında gece yaptığı açıklamada, Blinken ve Austin'in Kiev'e geldiğini belirterek, "Bugün Amerikalılar Kiev'de. Evet, Devlet Başkanı (Zelenskiy) ile görüşüyorlar" dedi.

Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden bir yetkilinin kaynak gösterildiği haberlerde, güvenlik nedeniyle ziyaretin detaylarının açıklanmadığı, görüşmelerin çok verimli geçtiği bilgisi yer aldı.

Blinken ve Austin'in ziyareti, Rusya-Ukrayna savaşı döneminde, ABD'li yetkililerin Ukrayna'ya yaptığı en üst düzey ziyaret olması açısından dikkat çekiyor.

AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel

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