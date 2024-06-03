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ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve İsrail Savaş Kabinesi üyesi Gantz arasında ateşkes görüşmesi

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz ile Gazze'de 'tam ve eksiksiz bir ateşkes sağlama' önerisine ilişkin telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, esir takası ve Gazze'ye insani yardımı artıracak ateşkes önerisi ele alındı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz ile Gazze'de "tam ve eksiksiz bir ateşkes sağlama" önerisine ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Blinken ile Gantz görüşmede, "esir takası ve Gazze'ye insani yardımı artıracak" ateşkes önerisini ele aldı.

Görüşmede, "tam ve eksiksiz bir ateşkes" önerisinin tüm esirlerin serbest kalmasını sağlayacağını ve Gazze'ye insani yardım girişini artıracağını belirten Blinken, "Hamas bu anlaşmayı gecikmeden kabul etmeli." dedi.

Blinken, esirleri ailelerine kavuşturmanın yanı sıra, teklifin İsrail'in Lübnan sınırında da "sükunet olasılığının kilidini açması"nı sağlayacağını kaydederek, bu durumun İsrail'in uzun vadeli güvenlik çıkarlarını ilerleteceğini belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmiş, ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde, İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü söylemişti.

Biden, çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakerelerin yürütüleceği ikinci aşamada, erkek askerler dahil kalan tüm canlı esirlerin serbest bırakılacağını, İsrail'in Gazze'den çekileceğini (ilk aşamadaki), geçici ateşkesin kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşeceğini, ikinci aşamada tarafların tüm başlıklarda anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceğini, bu aşamada da Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini ve tarafların elinde kalan ölü rehinelerin teslim edileceğini belirtmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Gazze Şeridi'nde tüm hedefleri gerçekleşinceye kadar savaşın devam etmesinde ısrarcı olduğunu kaydetmişti.

Hamas da İsrail'in sunduğu ve ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı "kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa ve esir değişimiyle" ilgili önerilerine olumlu baktıklarını duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 439 Filistinli öldürüldü, 82 bin 627 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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