ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile Kudüs'ü görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüşmesinde Kudüs'teki kutsal mekanların tarihsel statükonun korunmasının önemini vurguladı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescidi-i Aksa'ya baskın düzenlemesinin yankıları sürerken, Blinken Ürdünlü mevkidaşı ile görüştü.

ABD Dışişlerinden yapılan açıklamada, iki Bakanın "ABD-Ürdün stratejik ilişkileri ve bölgesel istikrar için kritik öneme sahip ikili ve bölgesel konuları görüştüğü" kaydedildi.

Açıklamada, "Bakan Blinken, Kudüs'teki Haram el-Şerif'in tarihi statükosunun korunmasının öneminin altını çizdi ve Ürdün Haşimi Krallığı'nın Kudüs'teki Müslümanların kutsal yerlerinin koruyucusu olarak oynadığı özel rolü takdir ettiğini ifade etti." ifadelerine yer verildi.

Bakan Blinken'ın İsrail-Filistin çatışmasına iki devletli çözüm ve Suriye'de BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı ile uyumlu adil bir siyasi çözüm için destek dahil olmak üzere ABD'nin bölgesel istikrar ve bütünleşmeye olan bağlılığını yeniden teyit ettiği belirtilen açıklamada, ayrıca görüşmede ABD ile Ürdün arasındaki stratejik ortaklığa ilişkin dördüncü mutabakat muhtırasının uygulanmasının da ele alındığı bildirildi.