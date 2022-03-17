ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Putin'in Ukrayna'da savaş suçu işlediği görüşüne katıldığını ve uzmanların Rusya'nın Ukrayna'daki savaş suçlarını... - Haberler

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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Putin'in Ukrayna'da savaş suçu işlediği görüşüne katıldığını ve uzmanların Rusya'nın Ukrayna'daki savaş suçlarını...

AA - Kasım İleri - Güncel
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Putin'in Ukrayna'da savaş suçu işlediği görüşüne katıldığını ve uzmanların Rusya'nın Ukrayna'daki savaş suçlarını...

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Putin'in Ukrayna'da savaş suçu işlediği görüşüne katıldığını ve uzmanların Rusya'nın Ukrayna'daki savaş suçlarını belgelemeye çalıştığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Putin'in Ukrayna'da savaş suçu işlediği görüşüne katıldığını ve uzmanların Rusya'nın Ukrayna'daki savaş suçlarını belgelemeye çalıştığını söyledi.

AA / Kasım İleri - Güncel

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