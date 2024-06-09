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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Orta Doğu turuna çıkacak

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'deki ateşkes görüşmeleri için Mısır, İsrail, Ürdün ve Katar'a ziyarette bulunacak.

Gazze'de ateşkes görüşmeleri için yeni bir Orta Doğu turuna çıkacak ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 10-12 Haziran'da Mısır, İsrail, Ürdün ve Katar'da temaslarda bulunacak.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Blinken'ın 10 Haziran'da 3 günlük Orta Doğu turuna çıkacağı belirtildi.

Blinken'ın, ABD Başkanı Joe Biden'ın duyurduğu 3 aşamalı ateşkes önerisinin ardından taraflar arasındaki müzakere sürecini hızlandırmak için bölgede yakın diplomatik temaslarda bulunacağı vurgulanan açıklamada, "Bakan Blinken, şu an masada bulunan ve geçen ay Hamas'ın sunduğu teklifle neredeyse aynı olan teklifi kabul etmesinin önemini vurgulayacak." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Blinken'ın ateşkes önerisinin hem İsrail hem de Filistin tarafına nasıl fayda sağlayacağını vurgulayacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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