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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Mısır Cumhurbaşkanı El-Sisi ile görüştü

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hamas yetkililerinin ateşkes koşullarına yönelik olumsuz açıklamalarının ardından Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi ile görüştü. Blinken'ın Mısır'ın ardından Katarlı yetkililer ile görüşmesi bekleniyor.

(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hamas yetkililerinin ateşkes koşullarına yönelik olumsuz açıklamalarının ardından Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi ile görüştü. Blinken'ın Mısır'ın ardından Katarlı yetkililer ile görüşmesi bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ardından, bugün de Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettaf El-Sisi ile görüştü.

Blinken'ın Mısır'daki temaslarının ardından Kahire, bölgesel bir savaş tehditine karşı uyarıda bulunarak ateşkes çağrısında bulundu. El-Sisi, Blinken ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Savaşın sona erme zamanı geldi, akla başvurulmalı ve barış ve diplomasi diline bağlı kalınmalıdır" dedi ve tüm tarafların "çatışmanın bölgesel olarak genişleme tehlikesinin farkında olması" gerektiğini ekledi.

Blinken, Mısırlı yetkilileri ile görüşmesinin ardından Katar'a doğru yola çıktı. Gazze'de ateşkesin sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşması üzerinde tarafların uzlaşması için yürütülen diplomatik çabaların bir parçası olarak gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Kahire'de ateşkes görüşmeleri devam edecek.

Hamas'ı ateşkese teşvik...

Blinken, dün Netanyahu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Tel Aviv'de düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in ateşkes koşullarını kabul ettiğini açıklamıştı. Ancak Hamas, pazar günü yaptığı açıklamada, mevcut ateşkes koşullarını, İsrail'in itirazlarına göre yeniden dizayn edildiği gerekçesiyle reddettiğini duyurmuştu. Blinken'ın, Mısır ve Katar aracılığıyla Hamas yönetimini, ateşkes koşulları üzerine uzlaşma sağlanması için görüşmeleri sürdürmeye teşvik etmesi bekleniyor.

ABD, Mısır ve Katar arabuluculuğunda 15 Ağustos'ta Doha'da ateşkes müzakereleri yeniden başlatılmış, iki gün süren görüşmeler sonrası arabulucular "ciddi ve yapıcı" görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve müzakerelerin gelecek hafta Kahire'de devam edeceğini duyurmuştu.

İsrail'in saldırılarında Gazze'de 40 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: ANKA / Güncel

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