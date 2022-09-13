ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Meksika Devlet Başkanı ile görüştü

BUENOS ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ile ekonomi, göç, uyuşturucu kaçakçılığı ve iklim kriziyle mücadele gibi konuları görüştü.

BUENOS ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ile ekonomi, göç, uyuşturucu kaçakçılığı ve iklim kriziyle mücadele gibi konuları görüştü.

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, Meksika'ya ziyarette bulunan Blinken'in başkent Meksiko'da Devlet Başkanı Obrador ile görüştüğünü belirtti.

Price, Blinken'in, Obrador ile görüşmesinde, ABD Başkanı Joe Biden ile Obrador'un 12 Temmuz'daki görüşmesi ile Kuzey Amerika halkına daha müreffeh ve güvenli bir gelecek sağlama konusundaki ortak fikir birliğinin ele alındığını açıkladı.

Blinken, Obrador'a, Meksika'nın Amerikalar Zirvesi'nde verdiği taahhütler, fentanile karşı ortak mücadele ve Amerika kıtasındaki düzensiz göçü insani bir şekilde ele almak için devam eden iş birliği ve çabalar için teşekkür etti.

Obrador ile Blinken, iklim kriziyle mücadele kapsamında, temiz enerjiye ve elektrikli araçlar, güneş enerjisi teknolojileri ile yarı iletkenler gibi gelişen teknolojilere yatırımı ele aldı.

Aralıkta, ABD ile Meksika'nın diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 200. yılının kutlanacağını belirten Blinken, ortak öncelikleri ilerletme yolunda, Meksika'nın ekonomi, güvenlik ve göç konularındaki iş birliği dolayısıyla ABD'nin derin takdirini yineledi ve iki halkı birbirine bağlayan derin kültürel, tarihi ve ekonomik bağlara değindi.

Meksika Devlet Başkanı Obrador da Twitter hesabından Blinken ve ABD Hazine Bakanı Gina Raimondo ile fotoğrafını paylaşarak, yaptığı görüşmeye ilişkin "Verimli ve samimi bir toplantı." değerlendirmesinde bulundu.