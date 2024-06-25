ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail Savunma Bakanı ile ateşkes ve Lübnan gerilimini görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile Gazze'de ateşkes sağlanması çabalarını ve Lübnan'la yaşanan gerilimi görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Blinken, başkent Washington'ı ziyaret eden İsrailli bakan Gallant ile bir araya geldi.

Gallant ile İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de ateşkes ilan edilmesine yönelik çalışmaları ele alan Blinken, Lübnan ile gerilimin daha fazla tırmanmamasının sağlanması gerektiğine dikkati çekti.

Blinken, Gazze'deki insani yardım çalışanlarının korunması ve bölgeye yardım ulaştırılması için daha fazla çalışılması gerektiğini belirtti.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre de Gallant görüşmede, Lübnan'la gerilimde ABD'nin İsrail'in yanında yer alması gerektiğini ifade etti.

Gallant, esirler konusunda Hamas'a daha fazla baskı yapılması gerektiğini söyledi.

İsrail ile Hamas arasındaki dolaylı müzakere süreci

Hamas Hareketi 6 Mayıs'ta Katar ve Mısırlı yetkililere, ateşkes için sundukları teklifi onayladıklarını iletmiş ancak İsrail, "şartlarını karşılamadığı" gerekçesiyle bu teklifi reddetmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu açıklamıştı.

Biden, bu önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "belirlenen hedefler"e ulaşılıncaya kadar savaşa devam edeceklerini bildirmişti.

Netanyahu, 3 Haziran'da Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesinde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüştü.

İsrail-Lübnan

İsrail, kuzey sınırında Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

Lübnan ile İsrail arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

İsrail ordusu, 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik olası saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını duyurmuştu.