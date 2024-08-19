ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail'i Ziyaret Etti

(ANKARA) - İsrail'i 7 Ekim'den bu yana 9'uncu kez ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu tarafından kabul edildi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, diplomatik çabalar çerçevesinde İsrail'i ziyaret ediyor. Blinken, İsrail Başbakanı Netanyahu tarafından Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi'nde kabul edildi. Ofis'ten yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Benyamin Netanyahu Başbakanlık Ofisi'nde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ikili bir görüşme gerçekleştiriyor. Ardından Stratejik İşler Bakanı, Başbakanlık Özel Kalem Müdürü, Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, Başbakanlık Askeri Sekreteri, Başbakanlık Dış Politika Danışmanı, Rehineler ve Kayıplar Koordinatörü, ABD'nin İsrail Büyükelçisi ve Başbakanlık Sözcüsü'nün katılımıyla genişletilmiş bir toplantı yapılacak" ifadelerine yer verildi.