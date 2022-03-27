ABD Dışişleri Bakanı Blinken - İsrail Dışişleri Bakanı Lapid ortak basın toplantısı (1)
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İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in konuşması ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in konuşması KUDÜS - ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile Kudüs'teki Dışişleri Bakanlığı binasında görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in konuşması
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in konuşması KUDÜS - ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile Kudüs'teki Dışişleri Bakanlığı binasında görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.