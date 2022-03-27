ABD Dışişleri Bakanı Blinken - İsrail Dışişleri Bakanı Lapid ortak basın toplantısı (1) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD Dışişleri Bakanı Blinken - İsrail Dışişleri Bakanı Lapid ortak basın toplantısı (1)

AA - Güncel
 - Güncelleme:

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in konuşması ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in konuşması KUDÜS - ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile Kudüs'teki Dışişleri Bakanlığı binasında görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in konuşması

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in konuşması KUDÜS - ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile Kudüs'teki Dışişleri Bakanlığı binasında görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken - İsrail Dışişleri Bakanı Lapid ortak basın toplantısı (1)

ABD Dışişleri Bakanı Blinken - İsrail Dışişleri Bakanı Lapid ortak basın toplantısı (1)

ABD Dışişleri Bakanı Blinken - İsrail Dışişleri Bakanı Lapid ortak basın toplantısı (1)

ABD Dışişleri Bakanı Blinken - İsrail Dışişleri Bakanı Lapid ortak basın toplantısı (1)

AA / Güncel

Güncel, Haberler

title