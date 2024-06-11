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ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail'de muhalefet liderleriyle görüştü

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz ve eski Başbakan ve ana muhalefet lideri Yair Lapid ile görüştü. Blinken, Gantz ve Lapid ile Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması ve Hizbullah ile gerilimin sonlandırılması konularını ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz ve eski Başbakan ve ana muhalefet lideri Yair Lapid ile görüştü.

The Times of Israel'in haberine göre, ortadoğu turu kapsamında İsrail'i de ziyaret eden Blinken, muhalefet liderleriyle ayrı ayrı bir araya geldi.

Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Gantz, Blinken'a, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin anlaşmaya varılması için müzakereciler üzerinde "maksimum baskı" uygulama çağrısında bulunarak, "konuyla ilgili hükümet dışından yapılacak her türlü makul düzenlemeyi destekleyeceğini" söyledi.

Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den sonra kurulan Savaş Kabinesi'den 8 Haziran'da istifa eden Gantz, ayrıca Blinken'a Lübnan sınırında Hizbullah ile gerilimin sonlandırılmaması halinde "İsrail'in vatandaşlarını korumak için güç kullanmaktan çekinmeyeceği" ifadelerini kullandı.

Blinken, ana muhalefet lideriyle de görüştü

İsrail'in ana muhalefet lideri Lapid'in ofisinden yapılan açıklamada, Blinken ile görüşme yapıldı.

Lapid, görüşmede Blinken'e, Gazze'deki 120 esirin evlerine geri getirilmesinin "tek hedef" olduğunun altını çizerek, esir takası konusunda bir anlaşmanın gerekliliğine vurgu yaptı.

Dün Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant ile bir araya gelen Blinken, bugün erken saatlerde Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya gelmişti.

İsrail'den önce Mısır'da temaslarda bulunan Blinken, Katar ile Mısır'a, ateşkes anlaşmasını imzalaması konusunda Hamas'a baskı yapması çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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