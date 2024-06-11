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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'de ateşkes sürecini değerlendirdi

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ile Gazze'de ateşkes sürecini değerlendirdi ve ateşkes önerisinin arkasında durduklarını vurguladı.

Orta Doğu temaslarına devam eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ile Gazze'de ateşkes sürecini değerlendirdi ve ateşkes önerisinin arkasında durduklarını vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Blinken, Orta Doğu turunun ikinci ayağında İsrail'de Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant ile ayrı ayrı görüştü.

Netanyahu ile görüşmesinde ABD'nin İsrail'e "sarsılmaz" desteğini yineleyen Blinken, bir kez daha 7 Ekim gibi bir durumun yaşanmaması için İsrail'e her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirtti.

İki isim, İsrail'in hazırladığı ve ABD Başkanı Joe Biden'ın dünyaya açıkladığı 3 aşamalı ateşkes anlaşmasına uluslararası kamuoyunun destek vermesinin önemli olduğuna dikkati çekti ve bu konuda birlikte çalışma sözü verdi.

ABD olarak söz konusu ateşkes anlaşması önerisinin arkasında olduklarını yineleyen Blinken, ateşkesin mümkün olması durumunda İsrail'de sükunetin sağlanacağını, esirlerin serbest bırakılacağını ve Gazze'ye kapsamlı yardımların gireceğini belirtti.

Gallant ile görüşmesinde de Gazze'deki olası ateşkes sürecinin tüm tarafların yararına olacağı vurgusunu yapan Blinken, İsrail'in anlaşma önerisini zaten kabul ettiğini, tüm dünyanın Hamas'tan da aynı adımı atmasını beklediğini ifade etti.

İsrail'den önce Mısır'da temaslarda bulunan Blinken, Katar ile Mısır'a, ateşkes anlaşmasını imzalaması konusunda Hamas'a baskı yapması çağrısında bulunmuştu.

Biden'ın duyurduğu ateşkes önerisi

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmişti.

Biden, önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu,"belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar savaşa devam edeceklerini duyurmuştu. Netanyahu, Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesinde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüştü.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Netanyahu'nun ABD Başkanı Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifini kabul etmesi durumunda hükümeti devirme tehdidinde bulunmuştu.

Hamas ise Biden'ın açıklamasının ardından "kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa ve esir değişimi"yle ilgili önerilere olumlu baktıklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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