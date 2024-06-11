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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Gazze'de ateşkesin kabul edilmesini bekliyor

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile görüşmesinde, Gazze'de ateşkesin hem Filistin hem de İsrail halkına fayda sağlayacağını vurguladı ve Hamas'ın anlaşmayı 'gecikmeksizin' kabul etmesini beklediklerini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile görüşmesinde, Gazze'de ateşkesin hem Filistin hem de İsrail halkına fayda sağlayacağını vurguladı ve Hamas'ın anlaşmayı "gecikmeksizin" kabul etmesini beklediklerini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu turuna devam eden Blinken'ın Filistin ve Ürdün'deki diplomatik temaslarına ilişkin yazılı açıklamalar yaptı.

Buna göre, Filistin'de Başbakan Mustafa ile bir araya gelen Blinken, Gazze'deki insani krizi ve olası ateşkes süreciyle ilgili son durumu kapsamlı şekilde ele aldı.

Blinken, Gazze'de ateşkesin sağlanması halinde bunun hem Filistinlilere hem de İsraillilere fayda sağlayacağını belirtti ve Hamas'ın "gecikmeksizin" anlaşmayı kabul etmesini beklediklerini vurguladı.

Blinken ayrıca, Başbakan Mustafa öncülüğünde Filistin Yönetimi çatısı altında yapılacağı duyurulan reformlardan memnuniyet duyduklarını ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına olan desteklerini dile getirdi.

Orta Doğu temasları kapsamında İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ile Gazze'de ateşkes sürecini görüşen Blinken, ateşkes önerisinin arkasında durduklarını vurgulamıştı.

Blinken'ın Gazze'de ateşkes konusundaki diplomatik temasları

Öte yandan Blinken, Gazze'deki insani krizle ilgili olarak düzenlenen konferans marjında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile de bir araya geldi.

Blinken ile Al Nahyan arasındaki görüşmede, Gazze'de bir an önce ateşkesin sağlanmasının önemine işaret edilirken, Blinken BAE'den Gazze konusundaki desteğine devam etmesi ricasında bulundu.

Blinken ayrıca Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile Ürdün'de bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Gazze'deki insani kriz kapsamlı şekilde ele alınırken, iki isim de bir an önce ateşkesin sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

Blinken ile es-Sudani arasındaki görüşmede ayrıca ABD ile Irak arasındaki son dönemde hareketlenen ikili ilişliler ve güvenlik politikalarıyla ilgili halen devam eden diplomatik çalışmalar ele alındı.

Biden'ın duyurduğu ateşkes önerisi

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmişti.

Biden, önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu,"belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar savaşa devam edeceklerini duyurmuştu. Netanyahu, Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesinde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüştü.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Netanyahu'nun ABD Başkanı Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifini kabul etmesi durumunda hükümeti devirme tehdidinde bulunmuştu.

Hamas ise Biden'ın açıklamasının ardından "kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa ve esir değişimiyle" ilgili önerilere olumlu baktıklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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