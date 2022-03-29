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ABD Dışişleri Bakanı Blinken Fas'a geldi

AA - Esat Fırat - Güncel
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken Fas'a geldi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Orta Doğu turu kapsamında Fas'ın başkenti Rabat'a geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Orta Doğu turu kapsamında Fas'ın başkenti Rabat'a geldi.

Fas Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rabat-Sale Havalimanına inen ABD'li Bakan Blinken'ın Faslı mevkidaşı Nasır Burita tarafından karşılandığı belirtildi.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Blinken'ın Rabat'ta Fas Dışişleri Bakanı Burita ile çeşitli görüşmeler yapacağı kaydedildi.

Açıklamada, Blinken'in Rabat'ta ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayid Al Nahyan ile görüşeceğine vurgu yapılarak, söz konusu görüşmede bölge güvenliği ve uluslararası gelişmelerin ele alınacağı ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından 24 Mart'ta yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Blinken'ın 26-30 Mart'ta İsrail, Filistin, Fas ve Cezayir'e seyahat edeceği duyurulmuştu.

Blinken'ın ziyaretleri kapsamında, İran ile nükleer anlaşma başta olmak üzere Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail-Filistin meselesi ve İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki normalleşme dahil birçok bölgesel konu hakkında temaslarda bulunacağı belirtilmişti.

AA / Esat Fırat - Güncel

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