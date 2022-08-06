ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü - Haberler

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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü

NEW ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Karabağ konusunda görüşme yaptığı belirtildi.

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NEW ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Karabağ konusunda görüşme yaptığı belirtildi.

Bakanlık Sözcüsü Ned Price tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bakan Blinken, Başbakan Paşinyan'a ABD'nin Dağlık Karabağ ve çevresindeki durumu yakından izlediğine dair güvence verdi." ifadesi paylaşıldı.

Blinken'in Karabağ ihtilafıyla ilgili veya bundan kaynaklanan sorunları çözmek için Ermenistan ve Azerbaycan arasında doğrudan diyalog çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Karabağ'da geçici olarak Rus unsurların kontrolünde olan bölgelerde bulunan yasa dışı Ermeni güçlerinin, 3 Ağustos'taki terör ve sabotaj eylemi sonucu Azerbaycanlı askerin şehit olması üzerine Azerbaycan ordusu operasyon düzenlemişti.

"Kısas" ismi verilen operasyonda, yasa dışı Ermeni silahlı unsurlarına ait mevziler imha edilmiş, askeri birlik havadan vurulmuştu.

AA / Islam Doğru - Güncel

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