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ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Türkiye'ye övgü

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Türkiye'ye övgü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye'yi tahıl sevkiyatında gösterdiği diplomatik çabalardan dolayı övdü.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye'yi tahıl sevkiyatında gösterdiği diplomatik çabalardan dolayı övdü.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bakan Blinken, Rusya'nın Ukrayna'yı tam ölçekli işgalinin başlamasından bu yana Karadeniz'den ayrılan ilk Ukrayna tahıl sevkiyatına yol açan Türk diplomatik çabalarını övdü." ifadesine yer verildi.

Görüşmede, Blinken'ın, tahıl anlaşması kapsamında daha fazla geminin Ukrayna limanlarından kalkabilmesini sağlamak için birlikte çalışmanın önemini vurguladığı ve Moskova'yı verdiği taahhütlerden sorumlu tutmanın öneminin altını çizdiği aktarıldı.

Karabağ'a kalıcı çözüm

Blinken'ın, görüşmede, Karabağ sorununu da gündeme getirdiği belirtilerek ABD'nin benzer fikirdeki ortaklarla ve AGİT Minsk Grubu Eş Başkanı olarak Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki diyaloğu kolaylaştırmak, kalıcı bir anlaşmaya varılmasına yardımcı olmak için çaba göstermeye hazır olduğunu kaydettiğine işaret edildi.

Blinken ve Çavuşoğlu'nun, Rusya'nın gerilimi tırmandırmasına ve Ukrayna'ya karşı daha fazla saldırganlık gösterme tehdidine karşı, eş güdümü ilerletmeyi ve NATO birliğini güçlendirmeyi ele aldıkları da kaydedildi.

AA / Can Hasasu - Güncel

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