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ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan mevkidaşı Hakan Fidan'a kutlama mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan mevkidaşı Hakan Fidan'a kutlama mesajı

Güncel Haberler

NEW ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'ı kutladı.

NEW ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'ı kutladı.

Blinken, Twitter hesabından "Türkiye'nin yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı tebrik ediyorum." paylaşımında bulundu.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile çalışmaya devam etmeyi dört gözle beklediğini belirten Blinken, Türkiye'nin NATO müttefiki ve ortağı olarak değerli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel

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