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ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Kaşıkçı cinayetinin 4. yılına ilişkin paylaşım

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ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Kaşıkçı cinayetinin 4. yılına ilişkin paylaşım

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesinin 4. yılına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ifade özgürlüğüne atıfta bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesinin 4. yılına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ifade özgürlüğüne atıfta bulundu.

Blinken paylaşımında, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ifade özgürlüğüne bir saldırı olduğunu kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Cemal'in yasını tutarken dünya çapında temel özgürlükleri korumak için insan hakları savunucularının, gazetecilerin ve diğerlerinin yanında olmaya ve desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a yönelik eleştirileriyle bilinen Washington Post gazetesi köşe yazarlarından Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğundan bir daha çıkmamıştı. Kaşıkçı'nın daha sonra konsoloslukta öldürüldüğü ve cesedinin parçalandığı ortaya çıkmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden 27 Şubat 2021'de, Kaşıkçı cinayetinin bir "skandal" olduğunu ve işlediği insan hakları suçları nedeniyle Suudi Arabistan'dan "hesap soracaklarını" belirtmişti.

Biden, 15 Temmuz'daki Riyad ziyaretinde Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a Kaşıkçı'nın ölümünden kendisinin sorumlu olduğu düşüncesini ilettiğini söylemiş ancak Suudi yetkililer, Biden'ın Kaşıkçı'dan bahsetmediğini kaydetmişti.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel

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