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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çin ziyaretini iptal etti

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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çin ziyaretini iptal etti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin'e ait balonun ABD hava sahasına girerek, askeri sahaları gözetlemesinin ardından Çin'e yapacağı ziyareti erteledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin'e ait balonun ABD hava sahasına girerek, askeri sahaları gözetlemesinin ardından Çin'e yapacağı ziyareti erteledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmek üzere önümüzdeki hafta Pekin'i ziyaret edecekti. Blinken, Çin'e ait balonun ABD hava sahasında tespit edilmesinin ardından gelecek hafta yapacağı Pekin'e yapacağı ziyaretini erteledi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kurumlar arası ortaklarımızın yanı sıra Kongre ile yaptığımız istişarelerden sonra, Bakan Blinken'in Çin'e seyahat etmesi için koşulların şu anda uygun olmadığı sonucuna vardık" denildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, balonun, Çin'e ait sivil bir hava aracı olduğu, meteorolojik araştırma için kullanıldığı belirtilerek, "Çin'e ait hava aracı batıya esen rüzgarlar ve kontrol imkanının kısıtlı olması nedeniyle, güzergahın dışına çıktı" denildi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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