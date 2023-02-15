ABD Dışişleri Bakanı Blinken, BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile iki ilişkilerin yanı sıra Filistin'deki gelişmeleri ve bölgesel işbirliğini görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile iki ilişkilerin yanı sıra Filistin'deki gelişmeleri ve bölgesel işbirliğini görüştü.

Blinken, BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan ile Washington'da bir araya geldi.

Görüşme öncesinde iki bakan basına kısa açıklamalarda bulundu.

Blinken açıklamasında, "ABD'nin yakın stratejik ortağı olan BAE ile çeşitli bölgesel ve küresel meselelerde oldukça yakın bir işbirliğine sahibiz. Birlikte bölgesel barış, istikrar ve güvenlik amacını ilerletmek için çalışıyoruz." dedi.

Al Nahyan ise ABD ile çok çeşitli ve "mükemmel bir ilişkileri" olduğunu dile getirdi.

Görüşme sonrasında açıklama yapan ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price "Dışişleri Bakanları, Orta Doğu'da bölgesel entegrasyonu, işbirliğini ve kalkınmayı amaçlayan Negev Forumu da dahil olmak üzere bir dizi ortak önceliklere ilişkin ABD-BAE ortaklığını; işbirliğini daha da genişletmenin ve derinleştirmenin yollarını konuştu." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş depremleri de konuşuldu

İki bakanın, İsrail ve Filistin arasındaki şiddeti önlemek için acilen adımlar atması dahil son bölgesel gelişmeleri de ele aldığını kaydeden Price, "Dışişleri Bakanları, Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı depremlerin yanı sıra ABD ve BAE'nin depremden etkilenenlere insani yardımını ele aldı." bilgisini verdi.

Price, Blinken'ın ayrıca ABD'nin Ukrayna'ya verdiği desteği ve BAE'nin Ukrayna halkına yaptığı insani yardımları da BAE'li mevkidaşıyla görüştüğünü kaydetti.