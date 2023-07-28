ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Avustralya'da ikili ilişkileri görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve mevkidaşı Penny Wong ile ikili ilişkilerin geliştirilmesi konularını görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve mevkidaşı Penny Wong ile ikili ilişkilerin geliştirilmesi konularını görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Blinken'ın, Avustralya'ya yaptığı resmi ziyarette Albanese ile bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamada, Blinken ve Albanese'in, ABD-Avustralya ilişkisinin temel öncelikleri ile küresel ve bölgesel sorunlar konusunda verimli görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

İkilinin, Hint-Pasifik'te barış, güvenlik, demokrasi ve istikrarın sağlanmasında ittifaklarının çapa görevi gördüğü konusunda anlaştığı aktarılan açıklamada, iklim değişikliği ve dezenformasyonla mücadele gibi kilit konularda işbirliğinin artmasıyla ilişkilerin şu anda "en güçlü" seviyesinde olduğu ifade edildi.

Açıklamada, her iki tarafın ilişkilerin gelişmesinden memnun olduğu ve Blinken'ın Albanese'i ABD'ye davet ettiği kaydedildi.

Blinken, mekvidaşı Wong ile de görüştü

Wong ve Blinken, Hint-Pasifik bölgesine altyapı yardımını artırmaya yardımcı olmak için uluslararası kuruluşlar aracılığıyla işbirliğini derinleştirme konusunda fikir alışverişinde bulundu.

İkili, ASEAN'ın bölgedeki etkilerine ve birliğin önemine işaret ederek, açık ve özgür bir Hint-Pasifik için ilişkileri geliştirme hususunda anlaştı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Yeni Zelanda gezisinin ardından bugün Avustralya'ya ulaştı. Blinken'a ziyaretinde ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de eşlik ediyor.