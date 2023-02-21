ABD Dışişleri Bakanı Blinken Anıtkabir'i Ziyaret Etti
Güncel Haberler
Türkiye'yi vuran deprem felaketi sonrası yaptığı ziyaret kapsamında Hatay'dan Ankara'ya geçen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Anıtkabir'i ziyaret etti.
Türkiye'yi vuran deprem felaketi sonrası yaptığı ziyaret kapsamında Hatay'dan Ankara'ya geçen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Anıtkabir'i ziyaret etti.
Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesini ziyaret eden Blinken, çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı
Kaynak: DailyMotion.com / Güncel