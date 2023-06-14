ABD Dışişleri Bakanı Blinken 18-19 Haziran'da Çin'i Ziyaret Edecek

BEİJİNG, 14 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Çin ile ABD arasında varılan mutabakat üzerine ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın 18-19 Haziran tarihleri arasında Çin'e bir ziyaret düzenleyeceğini duyurdu.