Üye Girişi
Haberler
ABD Dışişleri Bakanı Blinken 18-19 Haziran'da Çin'i Ziyaret Edecek

ABD Dışişleri Bakanı Blinken 18-19 Haziran'da Çin'i Ziyaret Edecek

Güncel Haberler

BEİJİNG, 14 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Çin ile ABD arasında varılan mutabakat üzerine ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın 18-19 Haziran tarihleri arasında Çin'e bir ziyaret düzenleyeceğini duyurdu.

BEİJİNG, 14 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Çin ile ABD arasında varılan mutabakat üzerine ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın 18-19 Haziran tarihleri arasında Çin'e bir ziyaret düzenleyeceğini duyurdu.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title